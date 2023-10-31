Вони складаються переважно з полонених новобранців, у дуже виснажених фронтових атаках під керівництвом піхоти.

Про це інформує Інститут дослідження війни ISW.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун 30 жовтня заявив, що російські війська готуються до проведення «м’ясних штурмів» (розмовний жаргон для фронтового штурму піхоти - ред.) поблизу Авдіївки та готують штурмові підрозділи «Шторм-Z» до майбутніх штурмів без обладнання.

Один російський військовий блогер, який, як повідомляється, служить на Авдіївському напрямку, стверджував, що «м’ясні штурми» – це коли російська піхота атакує без артилерійської підтримки, щоб придушити українські вогневі позиції.

Він стверджує, що коли два російські полки пліч-о-пліч ведуть «м’ясний штурм», «шов» між зонами відповідальності обох полків залишається незахищеним і вразливим для українських контратак.

Інший російський «військкор» стверджував, що штурмові загони «Шторм-Z» на Авдіївському напрямку та на південному фланзі Бахмута часто знищуються після кількох днів активних дій і в середньому втрачають від 40 до 70 відсотків особового складу.

Він розкритикував погану підготовку російських військових підрозділів «Шторм-Z» і небажання вищого складу враховувати пропозиції командирів «Шторму-Z» при поставленні їм бойових завдань.

Йдеться про те, що підрозділи «Шторм-Z» часто вводяться в бій перед проведенням розвідки або встановленням зв’язку з сусідніми підрозділами і зазвичай намагаються евакуювати своїх поранених без артилерійського прикриття, що призводить до більших втрат.

Обидва «військкори» відзначили відсутність належної артилерійської підтримки російських атак і контратак. Ці фактори сприяють тому, що одиниці «Шторму-Z» перетворюються на «сміття» ще до досягнення будь-яких значних результатів.

Також ISW неодноразово повідомляв про неефективність «Шторму-Z».

Нагадаємо, за даними видання Bloomberg, ЗСУ сформували батальйон із росіян, які воюватимуть проти окупантів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Атаки окупантів на шести напрямках відбиті! Поблизу Авдіївки є зміни

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