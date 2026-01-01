Штормове попередження на 2 січня: де в Україні очікується негода зі шквальним вітром

Штормове попередження на 2 січн / © iStock

Синоптики попереджають про різке погіршення погодних умов у західних регіонах України. Від вечора 1 січня та протягом усього дня 2 січня, очікується шквальне посилення вітру, що може спричинити збої в роботі інфраструктури.

Про це повідомляє ДСНС України.

Негода накриє чотири області. Найскладніші погодні умови очікуються у Львівській та Івано-Франківській областях, а також в гірських районах Закарпаття та Чернівецької області.

За даними метеорологів, середня швидкість поривів вітру становитиме 15-20 м/с. Проте вночі та вранці 2 січня в окремих районах шквали можуть посилитися до 25 м/с.

Через такі умови оголошено I рівень небезпеки (жовтий).

Рятувальники застерігають, що сильні пориви вітру можуть призвести до пошкодження ліній електропередач та порушення енергопостачання, а також попереджають про ускладнення у роботі комунальних служб та будівельних майданчиків і падіння дерев та нестійких конструкцій.

В ДСНС закликали жителів регіону не залишати автомобілі під високими деревами та рекламними щитами. А у разі виникнення надзвичайних ситуацій телефонувати за номером 101.

Тим часом синоптик повідомив, що найближчими днями погода в Україні зміниться. Віталій Постригань розповів, що від 3 до 5 січня країна потрапить під вплив теплої та вологої циклонічної системи, центр якої розташується над Балтійськими державами.