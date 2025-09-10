Штормове попередження: синоптики повідомили про небезпечні погодні явища (мапа)

Погіршення погоди

За даними синоптиків, погода 11 та 12 вересня буде дощовою. Так, у західних областях України очікуються небезпечні метеорологічні явища, зокрема пориви вітру та значні опади. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Де та коли очікувати негоду

11 вересня: У західних областях, за винятком Закарпаття, прогнозуються пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с. Денна негода може призвести до ускладнень у русі транспорту та пошкодження ліній електропередач.

Погода 11-12 вересня / © Укргідрометцентр

11-12 вересня: якою буде погода в Україні

Вдень 11 вересня на Закарпатті та Прикарпатті очікуються значні дощі. Вночі 12 вересня опади поширяться на всю територію західних областей.

Жовтий рівень небезпеки означає, що погодні умови є потенційно небезпечними для населення та інфраструктури, тому громадянам рекомендують бути обережними.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Захід України накриють дощі 11-12 вересня, а у Карпатах можливі зливи, решта країни — сонячна й тепла. Таку погоду прогнозують лише на заході України.

Водночас синоптики здивували прогнозом погоди на цілий вересень 2025-го. За їхніми прогнозами, осінь відчуватиметься лише ночами, але вдень у більшості областей ще грітиме сонце, очікується від 21° до 28° тепла.