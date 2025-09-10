- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 214
- Час на прочитання
- 1 хв
Штормове попередження: синоптики повідомили про небезпечні погодні явища (мапа)
Український гідрометцентр повідомив, до чого готуватися жителям західних областей 11-12 вересня.
За даними синоптиків, погода 11 та 12 вересня буде дощовою. Так, у західних областях України очікуються небезпечні метеорологічні явища, зокрема пориви вітру та значні опади. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Де та коли очікувати негоду
11 вересня: У західних областях, за винятком Закарпаття, прогнозуються пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с. Денна негода може призвести до ускладнень у русі транспорту та пошкодження ліній електропередач.
11-12 вересня: якою буде погода в Україні
Вдень 11 вересня на Закарпатті та Прикарпатті очікуються значні дощі. Вночі 12 вересня опади поширяться на всю територію західних областей.
Жовтий рівень небезпеки означає, що погодні умови є потенційно небезпечними для населення та інфраструктури, тому громадянам рекомендують бути обережними.
Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Захід України накриють дощі 11-12 вересня, а у Карпатах можливі зливи, решта країни — сонячна й тепла. Таку погоду прогнозують лише на заході України.
Водночас синоптики здивували прогнозом погоди на цілий вересень 2025-го. За їхніми прогнозами, осінь відчуватиметься лише ночами, але вдень у більшості областей ще грітиме сонце, очікується від 21° до 28° тепла.