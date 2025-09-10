ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
1 хв

Штормове попередження: синоптики повідомили про небезпечні погодні явища (мапа)

Український гідрометцентр повідомив, до чого готуватися жителям західних областей 11-12 вересня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Штормове попередження: синоптики повідомили про небезпечні погодні явища (мапа)

Погіршення погоди

За даними синоптиків, погода 11 та 12 вересня буде дощовою. Так, у західних областях України очікуються небезпечні метеорологічні явища, зокрема пориви вітру та значні опади. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Де та коли очікувати негоду

11 вересня: У західних областях, за винятком Закарпаття, прогнозуються пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с. Денна негода може призвести до ускладнень у русі транспорту та пошкодження ліній електропередач.

Погода 11-12 вересня / © Укргідрометцентр

Погода 11-12 вересня / © Укргідрометцентр

11-12 вересня: якою буде погода в Україні

Вдень 11 вересня на Закарпатті та Прикарпатті очікуються значні дощі. Вночі 12 вересня опади поширяться на всю територію західних областей.

Жовтий рівень небезпеки означає, що погодні умови є потенційно небезпечними для населення та інфраструктури, тому громадянам рекомендують бути обережними.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Захід України накриють дощі 11-12 вересня, а у Карпатах можливі зливи, решта країни — сонячна й тепла. Таку погоду прогнозують лише на заході України.

Водночас синоптики здивували прогнозом погоди на цілий вересень 2025-го. За їхніми прогнозами, осінь відчуватиметься лише ночами, але вдень у більшості областей ще грітиме сонце, очікується від 21° до 28° тепла.

Дата публікації
Кількість переглядів
214
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie