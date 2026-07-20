Штормове попередження: Україну атакують грози, шквали та град

Грози і спека в Україні / © ТСН

Реклама

Новий тиждень розпочнеться з негоди: 20 липня Україну накриють грози, шквали та град. У Києві та області через небезпечну погоду оголошено перший рівень небезпеки.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Погода в Україні

20 липня в Україні очікується мінлива хмарність із проясненнями. У більшості областей, за винятком східних і південно-східних регіонів, пройдуть помірні дощі, а на півночі та в центрі місцями опади будуть значними.

Реклама

Також прогнозують грози, а вдень в окремих районах можливі град і шквали зі швидкістю 15-20 м/с.

Вітер південно-західний із переходом на західний, 7-12 м/с. Вдень температура повітря становитиме 25-30°. На півдні та сході повітря прогріється до 33°, тоді як у західних областях буде 22-27°.

Прогноз погоди на 20 липня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

На Київщині 20 липня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. В області очікуються помірні дощі, грози. Вдень в окремих районах можливі град і шквали зі швидкістю 15-20 м/с.

У Києві очікуються короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Реклама

Температура повітря в області вдень становитиме 25-30°. У столиці очікується 27-29°.

Через грози, а вдень місцями град і шквали 15-20 м/с у Києві та області оголошено перший рівень небезпеки — жовтий.

Синоптики попередили, що така погода може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, протягом тижня, від 20 по 26 липня, в Україні очікуються мінливі синоптичні умови з коливаннями тиску, дощами, грозами та шквалами. Спека до +35 °С триматиметься переважно на півдні та сході країни (зокрема 20-21 липня), а зливи з грозами, градом та шквалами по 15-20 м/с проходитимуть почергово в різних регіонах. Водночас у західних областях вже від середини тижня стане прохолодніше — вночі до +8…+13 °С, а вдень лише +18…+23 °С.

Реклама

Новини партнерів