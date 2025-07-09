Штормове попередження в більшості областей України: чого очікувати від погоди 10 липня

Дощ / © Unsplash

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Погода знову готує випробування. Вже 10 липня на більшу частину території України насувається потужний атмосферний фронт, який принесе з собою сильні зливи, грози, град і пориви вітру до 25 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Найбільшої активності негода досягне в центральних та західних областях — зокрема у Кіровоградській, Черкаській, Київській, Вінницькій та Житомирській. Але загалом дощі очікуються одразу в 17 регіонах, місцями — як вдень, так і вночі.

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Синоптики закликають мешканців бути обережними: уникати відкритих місць під час грози, не паркувати автомобілі під деревами та уважно стежити за повідомленнями про штормові попередження.

Погода в Україні / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у більшості регіонів світу температурні показники стають дедалі вищими, в Іспанії, Португалії, Італії стовпчики термометрів піднімалися до 40 і навіть до 46 градусів. Утім до України ці «пекельні рекорди» не добралися. За прогнозами синоптиків, у нашій країні скоро знову будуть дощі.

За словами синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи, з понеділка в Україні очікують дощів, іноді з грозами — у західних областях.