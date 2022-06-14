Штормове попередження та пожежна небезпека: прогноз погоди в Україні на середу, 15 червня

Штормове попередження та пожежна небезпека: прогноз погоди в Україні на середу, 15 червня

У середу, 15 червня, у більшості областей України буде сухо, грозові дощі, а місцями навіть шквали очікуються лише у східній та південно-східній частині.

Погода буде мінливо хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 15 червня у східній та південно-східній частині ітимуть короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі 7-12°, вдень 18-23°, в Карпатах 10-12°, на решті території вночі 10-15°, на узбережжі морів місцями 17-22°, вдень 22-27°.

15 червня у східній та південно-східній частині країни через грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 15-17 червня в Україні, крім більшості районів західних, східних областей та Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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У Києві 15 червня буде сухо. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°. 15-17 червня у столиці також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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