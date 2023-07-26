Штормове попередження в Україні на 27 липня: які області накриє негода

У ДСНС попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 27 липня.

Про це пише пресслужба ДСНС у телеграмі.

"За прогнозом Укргідрометцентру, 27 липня в Україні, крім південного сходу, грози, місцями шквали 15-20 м/с. В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській, вночі і в більшості західних областей - значні дощі", - кажуть надзвичайники.

У ДСНС попереджають, що небезпека відповідає І рівню.

Нагадаємо, в Тернопільській області ввечері 25 липня вирувала сильна негода. Там через град і сильні пориви вітру було зафіксовано руйнації покрівель житлових будинків, обірвані лінії електропередач, падіння дерев на проїжджі частини, пошкодження автомобілів.

Схожа ситуація була і на півдні Хмельницької області. Там буревій повалив дерева, пошкодив лінії електропередач та позривав дахи на будинках і закладах освіти.

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