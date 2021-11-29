Штормове попередження в Україні: передбачено жовтий рівень небезпеки

Майже всю територію країни накриє сильний вітер.

Синоптики попереджають українців про сильні пориви вітру на всій території країни у вівторок, 30 листопада. Зазначають, що негода накриє більшість регіонів України.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Telegram.

Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила штормове попередження у ніч проти 30 листопада. Прогнозують сильний вітер у більшості регіонів України.

У західних, північних областях, а також Києві вітер досягне 15-20 м/с. Як зазначається, такі показники відповідають жовтому рівню небезпеки.

Нагадаємо, до України прийшов циклон "Бенедикт", який розділив погоду по всій території. Так, одну половину країни цього тижня заливатиме дощами, іншу – засипатиме снігом.

Раніше повідомлялося, якою буде погода на новорічні свята. Відтак, передбачається, що зима до України прийде за графіком. Грудень буде теплим, на новорічні і різдвяні свята очікуються сильні морози, а лютий обіцяє бути сніговим.

Читайте також: