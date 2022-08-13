Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Штормове попередження: в яких областях України очікувати негоди

Дата публікації
Перегляди
1084
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Штормове попередження: в яких областях України очікувати негоди

Фото: pixabay.com

Українців попередили про погіршення погодніх умов.

На сьогодні, 13 серпня, майже по всій Україні оголосили штормове попередження. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

За даними Укргідрометцентру, очікуються грози, а подекуди - град.

"13 серпня в Україні, крім південно-східної частини, грози, в окремих районах град", - йдеться у повідомленні.

Раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри. 

Штормове попередження: грози, град та шквали у західних областях

Штормове попередження: грози, град та шквали у західних областях

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація