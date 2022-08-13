Штормове попередження: в яких областях України очікувати негоди

На сьогодні, 13 серпня, майже по всій Україні оголосили штормове попередження. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

За даними Укргідрометцентру, очікуються грози, а подекуди - град.

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"13 серпня в Україні, крім південно-східної частини, грози, в окремих районах град", - йдеться у повідомленні.

Раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

Штормове попередження: грози, град та шквали у західних областях

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