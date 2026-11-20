Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 21 листопада / © УНІАН

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У суботу, 21 листопада, в Україні очікується мінлива погода з дощами на заході та півночі й температурою від +4 до +17 градусів. Синоптики також попереджають про сильні пориви вітру в низці областей і поступове наближення зимового похолодання.

Детальний прогноз погоди від синоптиків на суботу — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що у суботу, 21 листопада, на заході й півночі пройдуть дощі, у Карпатах можливий мокрий сніг, а ввечері опади дійдуть до Черкащини, Полтавщини й Харківщини. Удень стовпчики термометрів коливатимуться від +4 до +7 градусів тепла, у центрі очікується від +5 до +10 градусів тепла, на півдні країни буде від +10 до +15 градусів вище нуля.

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У Києві 21 листопада очікуються періодичні дощі та +6, у неділю опадів не передбачається, а температура повітря становитиме до +3 градусів.

Діденко зауважує, що похолодання до України прийде наступного тижня: у понеділок, 23 листопада, вдень і в столиці, і загалом по країні очікується близько нуля градусів, вночі — невеликі мінуси.

Синоптикиня попереджає про мокрий сніг, налипання та ожеледицю на дорогах, тому водіям і пішоходам варто бути уважними.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань також попереджає, що цими вихідними в Україні стане прохолодніше.

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«Вже у ці вихідні розпочнеться анонсоване похолодання, яке дасть старт першим зимовим проявам та ожеледним явищам», — зазначає синоптик.

За його словами, 21 листопада, південний циклон «Veronica» відійде за межі України, проте розраховувати на стабілізацію погоди не варто, адже наш регіон перетинатиме холодний атмосферний фронт. Очікуються періодичні дощі, поступове послаблення вітру та початок надходження арктичного повітря з півночі Скандинавії. Температура впродовж доби коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла.

У неділю, 22 листопада, атмосфера перебуватиме у спокійному стані, тож опади малоймовірні. Вночі очікується від 0 до -5 градусів морозу, на дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця. Вдень повітря прогріється лише до +5 градусів тепла.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 21 листопада в країні буде хмарно з проясненнями.

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«Вночі у північно-східній частині помірний дощ, у західних областях невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів; вдень невеликий дощ, у південних та східних областях без істотних опадів», — прогнозують синоптики.

Вітер дутиме переважно західний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів тепла, вдень очікується від +9 до +14 градусів тепла, у західних та північних областях повітря прогріється до +2…+7 градусів тепла. У Карпатах протягом доби синоптики прогнозують близько 0 градусів тепла.

Погода в Україні 21 листопада / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Зокрема,

21 листопада в Карпатах і східних областях, вночі і у більшості центральних та Запорізькій областях, будуть пориви вітру до 15-20 м/с. У цих регіонах синоптики оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — наголошують в Українському гідрометцентрі.

Синоптики попереджають про сильний вітер у кількох областях України 21 листопада / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині та у місті Києві 21 листопада буде хмарно з проясненнями. Якщо ніч пройде без істотних опадів, то вдень ймовірний невеликий дощ. Вітер дутиме західний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі та вдень становитиме від +2 до +7 градусів тепла. У Києві вночі та вдень буде від +5 до +7 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 21 листопада погоду визначатиме проходження холодних атмосферних фронтів від циклону над Балтійським морем, повідомляють синоптики. Загалом у регіоні буде хмарно із дощами, які переходитимуть в мокрий сніг та сніг.

Вдень очікується слабке налипання мокрого снігу, на окремих ділянках доріг зберігатиметься ожеледиця. Вітер дутиме південно-західний та зі швидкістю 9 — 14 м/с, вдень по області та у місті очікуються слабкі хуртовини. Температура повітря в області впродовж доби коливатиметься від +3 до +8 тепла.

У Львові температура повітря впродовж доби становитиме від +4 до +6 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 21 листопада буде хмарно з проясненнями та без опадів. Вітер дутиме південно-західний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +2 до +7;

вдень від +7 до +12.

У місті Дніпро очікується:

вночі від +4 до +6 градусів тепла;

вдень від +9 до +11 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині 21 листопада буде мінлива хмарність та без істотних опадів, прогнозують синоптики. Вітер дутиме західний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +17 градусів тепла. В Одесі вночі буде від +7 до +9 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +12…+14 градусів тепла.

На автошляхах області видимість буде добра. Вздовж узбережжя Одещини вітер дутиме південно-західний, а вдень північно-західний та зі швидкістю 6-11 м/с. Без істотних опадів.

За прогнозом синоптиків хвилювання моря вночі очікується помірне, а вдень — легке. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +7…+12 градусів тепла, вдень очікується від +10 до +15 градусів вище нуля. Температура морської води становитиме від +10 до +11 градусів тепла.

Погода в Харкові

На Харківщині 21 листопада буде хмарно з проясненнями. Вночі пройде невеликий дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер вночі дутиме західний та зі швидкістю 7-12 м/с, також ймовірні пориви до 15 — 20 м/с. Вдень буде південно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +3 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +6 до +11 градусів тепла.

У Харкові температура повітря протягом доби коливатиметься в межах від +6 до +8 градусів тепла.

Раніше синоптикиня розповіла, якою буде зима 2026–2027 в Україні.

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