Штормовий вітер та дощі: прогноз погоди в Україні на середу, 18 січня

Середа, 18 січня, буде вітряною, а у більшості регіонів України ще й дощовою.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 18 січня у західних областях, вночі також на Лівобережжі, вдень і у північно-східні частині очікується невеликий дощ, на Закарпатті та в Карпатах протягом доби значний дощ, в горах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

У східних областях вночі місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вранці та вдень в Україні пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у південній частині до 9°, вдень 7-12° тепла, на півдні Одещини та в Криму 13-18°, у східних областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла.

18 січня на Закарпатті та в Карпатах через значний дощ та сильний вітер синоптики оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

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У Києві 18 січня істотних опадів не очікується. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°.

Через рвучкий вітер у Києві та області 18 січня оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Коли повернуться морози

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що після потепління, пік якого припадає на 17-21 січня, до України знову прийде похолодання. Так, за прогнозами народного синоптика Станіслава Щедріна, морози повернуться від 24 січня.

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