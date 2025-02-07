Штормовий вітер та міцні нічні морози: прогноз погоди на 8-9 лютого

В ніч проти 9 лютого очікується -10.

В Україні найближчими днями опадів не очікується. Вночі буде мороз, а вдень — близько нуля.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Найближчої ночі та в ніч проти неділі в Україні передбачається -4-10 градусів, а впродовж дня 8 та 9 лютого температура повітря коливатиметься близько нуля, у східних областях буде холодніше — 1-4 градуси морозу", — написала вона.

Вітер у суботу-неділю буде східних напрямків, помірний, а на півдні, в Приазов'ї, а також завтра ще й на Волині та Рівненщині ймовірні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Погода у Києві

У Києві 8 та 9 лютого переважатиме антициклональний характер погоди — сухо, навіть сонячно, з морозом вночі до -7-10 градусів, а вдень очікується в межах 0-2 градусів морозу.

"Наступного тижня погода істотно не зміниться — антициклон, без опадів, морозні ночі, прохолодний день. Але часто — з сонцем", — додала вона.

Якою буде погода сьогодні, 7 лютого — читайте у новині.

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