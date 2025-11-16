ТСН у соціальних мережах

119
1 хв

Штормовий вітер накриє Україну: прогноз погоди на 17 листопада

У понеділок українців очікує до +17, однак буде сильний вітер.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Погода зіпсується

Погода зіпсується / © pixabay.com

У понеділок, 17 листопада, в Україні температура повітря протягом дня підніметься до +10+15, а на півдні до +17 градусів. Також очікуються штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Дощі ймовірні завтра в західній частині, на решті території України — без опадів», — зазначила вона.

У Києві 17 листопада також очікується сильний вітер південних напрямків із штормовими поривами, потеплішає до +12 градусів.

«Таке тепло недовго буде, бо вже 19 листопада повсюди похолоднішає, наблизиться циклон із південного заходу і через поєднання вологого повітря з півдня та повітряної маси з півночі побільшає опадів і навіть місцями очікується мокрий сніг», — додала вона.

Раніше синоптикиня повідомила, що у листопаді не варто очікувати рекордні морози.

