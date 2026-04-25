Штормовий вітер, сніг та нашестя циклонів: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

Синоптична ситуація в Україні протягом найближчих днів буде вкрай неоднорідною та небезпечною. На країну насувається холодний атмосферний фронт, який принесе з собою штормові пориви вітру, значні температурні коливання та навіть мокрий сніг у квітні.

Синоптичиня Наталка Діденко повідомила, що неділя, 26 квітня, стане днем синоптичних «метаморфоз». Тепла погода почне відступати під тиском арктичного повітря.

«Тепла погода знову відступить перед натиском холодного атмосферного фронту, похолоднішає вдень до +9 +12 градусів. Проте південь, схід та частина центру (Дніпропетровщина, Полтавщина, Черкащина) ще втримають у неділю дуже теплу погоду, +15 +19 градусів», — зазначила фахівчиня.

За її словами, атмосферний фронт принесе опади у вигляді дощів, проте на заході України через різке зниження температури можливий сніг.

Вітер до 25 м/с: у яких областях оголошено штормове попередження

Український гідрометеорологічний центр та регіональні відділення оголосили перший рівень небезпечності (жовтий) через сильний вітер.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології попереджає мешканців області: «26 квітня вранці та вдень пориви північно-західного вітру 18 — 23 м/с, місцями 25 м/с».

Аналогічна ситуація очікується в Дніпрі та Харкові, де пориви вітру сягатимуть 17–22 м/с. У Києві в неділю вітер посилиться до штормових значень, а температура впаде до +10 градусів.

Укргідрометцентр зазначає, що зміна напрямку вітру на північно-західний посилить відчуття холоду. Окрім того, існує загроза заморозок.

«Знову загроза заморозків вночі 25 і 27 квітня на ґрунті у більшості областей, а 27 квітня у західних та північних областях — і в повітрі», — йдеться у повідомленні центру.

Київ у полоні балтійського холоду

Столиця України опинилася на порозі тривалого періоду негоди. За прогнозами синоптиків, комфортне тепло залишає Київщину щонайменше на п’ять днів через надходження холодних повітряних мас із Балтики.

Український гідрометцентр попередив мешканців столиці та області про початок тривалого холодного циклу, який триватиме від 25 до 29 квітня.

«25-29 квітня на Київщині та в м. Києві прогнозуємо ще одну п’ятиденку незатишної погоди, оскільки до нас надходитиме холодне повітря з Балтики», — зазначають у відомстві.

Найбільш інтенсивні дощі у столиці очікуються 26 квітня.

За даними Укргідрометцентру, хмарність у ніч із суботи на неділю (26 квітня) врятує місто від різкого падіння температури нижче нуля, проте вже з понеділка ситуація зміниться.

«У холодному повітрі температура дуже залежатиме від прояснень, тому захмарене небо тільки в ніч із суботи на неділю захистить нас від такого небезпечного в цей період явища, як заморозки, проте зробить зовсім некомфортним недільний день», — попереджають метеорологи.

Решта ночей цього тижня загрожують киянам заморозками на ґрунті. Особливо небезпечними стануть 27 та 28 квітня — у ці дні по Київській області очікуються заморозки не лише на поверхні землі, а й у повітрі.

Якою буде погода в Одесі

За даними Гідрометеорологічного Центру Чорного та Азовського морів, 26 квітня в регіоні спостерігатиметься хмарна погода з проясненнями. Вдень по області очікуються місцями короткочасні дощі та грози. Попри це, Одеська область залишатиметься одним із найтепліших регіонів України: температура повітря вдень сягатиме 19–24° тепла.

Особливу увагу синоптики приділяють узбережжю та морській акваторії. Вітер вночі південно-західний, проте вдень він змінить напрямок на північно-західний із поривами 15–20 м/с.

«Вздовж узбережжя безпечні рівні моря, проте очікується значне хвилювання моря. Вдень місцями невеликий дощ», — зазначили у Гідрометцентрі.

Безпосередньо у місті Одеса істотних опадів не передбачається, а температура повітря вдень триматиметься в межах 19–21° тепла. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Дніпропетровщина: штормові пориви вітру та весняні зливи

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології попередив про значне посилення вітру та зміну погодних умов у другій половині дня 26 квітня. На зміну мінливій хмарності прийдуть короткочасні дощі, а місцями — грози.

Головною загрозою для регіону стануть штормові пориви західного вітру, які сягатимуть 17–22 м/с.

«26 квітня вранці та вдень у м. Дніпро та по Дніпропетровській області очікуються пориви західного вітру 17-22 м/с», — йдеться у попередженні.

Температура повітря по області вночі становитиме +4.+9°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +16.+21°. У самому Дніпрі денна температура зафіксується на позначці +18.+20°.

Харківщина: дощі та загроза нічних заморозків

На Харківщині синоптична ситуація залишатиметься складною протягом кількох днів. Харківський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує на 26 квітня хмарну погоду з дощем, який вдень може бути значним і супроводжуватися грозою.

Вітер південно-західний 7–12 м/с, проте вранці та вдень його пориви посиляться до 15–20 м/с. Температура повітря в місті вдень становитиме 16–18° тепла.

Проте справжнє випробування чекає на мешканців регіону вже з понеділка, 27 квітня.

«Вночі місцями невеликі опади, вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі 1–6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 — 3º», — попередили харківські синоптики.

У вівторок, 28 квітня, вдень знову очікується невеликий дощ, а температура повітря не підніметься вище 9–14° тепла. Синоптики наголошують на необхідності захистити сільськогосподарські культури від приземних заморозків.

Штормове попередження на Львівщині

У Львівській області 26 квітня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та часті опади. Очікується невеликий дощ, який місцями переходитиме у мокрий сніг. Головною небезпекою дня стане штормовий північно-західний вітер: його швидкість становитиме 9–14 м/с, проте вранці та вдень пориви сягатимуть 18–23 м/с, а місцями — до 25 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах 3–8° тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 7–12° тепла.

У самому Львові часом ітиме невеликий дощ. Пориви північно-західного вітру вранці та вдень сягатимуть небезпечних 18–23 м/с. Температура повітря вночі становитиме 5–7° тепла, вдень підніметься до 10–12° тепла.