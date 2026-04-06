Штормовий вітер та дощ: де Україну накриє небезпечна погода

Погода зіпсується / © Associated Press

Сьогодні, 6 квітня, в Україні очікується вітряна погода, місцями дощитиме.

Про це повідомляє “Український гідрометеорологічний центр».

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, більшості північних та центральних областях пориви 15-20 м/с.

«Сьогодні здебільшого буде хмарно з проясненнями. У більшості західних областей та загалом по країні, крім південного сходу, дощі», — йдеться в повідомленні синоптиків.

Температура вдень становитиме +15…20°С, у західних та північних областях буде +11…16°С.

Погода у Києві та області

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Вдень ітиме дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви до 15-20 м/с.

Температура по області становитиме +11…16°С. У Києві вдень +13…15°С.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Синоптики застерігають, що такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту, а також вплинути на роботу енергетичних і комунальних служб.

Раніше синоптики повідомили, що цього тижня очікується зниження температурних показників, яке місцями супроводжуватиметься опадами.

Денні температури теж знизяться і становитимуть від 1 до 8 градусів тепла. Тільки у південних областях показники вночі коливатимуться від 1 до 6 градусів тепла, а вдень — від 7 до 13 градусів тепла.