ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
505
Час на прочитання
1 хв

Штормовий вітер та сніг: синоптики попередили українців про негоду

Синоптики попереджають про опади у деяких областях, а також сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Гідрометцентр попередив про пориви вітру та сніг в Україні

Гідрометцентр попередив про пориви вітру та сніг в Україні / © unsplash.com

Сьогодні, 5 січня, в Україні буде хмарно. У південних, більшості центральних та східних областей країни пройдуть сніг і дощ.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Вітер західний з переходом на східний, 5-10 м/с. У Криму та Приазов’ї вночі місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

Вдень і на південному заході країни сніг та дощ, на решті території без опадів. На дорогах (крім півдня) місцями ожеледиця.

Температура на півночі Лівобережжя вдень становитиме -1…6°С, на півдні та південному сході країни буде +4…9°С.

У Києві хмарно, без опадів. По області на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний з переходом на східний, 5-10 м/с. Температура по Київщині вдень -1…6°С. У столиці в межах -3…5°С.

Раніше повідомлялося, що новий рік в Україні розпочнеться з морозів. За прогнозами синоптиків, погоду формуватимуть холодні повітряні маси, які продовжують надходити з півночі.

Дата публікації
Кількість переглядів
505
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie