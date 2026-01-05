Штормовий вітер та сніг: синоптики попередили українців про негоду

Гідрометцентр попередив про пориви вітру та сніг в Україні / © unsplash.com

Реклама

Сьогодні, 5 січня, в Україні буде хмарно. У південних, більшості центральних та східних областей країни пройдуть сніг і дощ.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Вітер західний з переходом на східний, 5-10 м/с. У Криму та Приазов’ї вночі місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

Реклама

Вдень і на південному заході країни сніг та дощ, на решті території без опадів. На дорогах (крім півдня) місцями ожеледиця.

Температура на півночі Лівобережжя вдень становитиме -1…6°С, на півдні та південному сході країни буде +4…9°С.

У Києві хмарно, без опадів. По області на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний з переходом на східний, 5-10 м/с. Температура по Київщині вдень -1…6°С. У столиці в межах -3…5°С.

Раніше повідомлялося, що новий рік в Україні розпочнеться з морозів. За прогнозами синоптиків, погоду формуватимуть холодні повітряні маси, які продовжують надходити з півночі.