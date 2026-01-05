- Дата публікації
-
Штормовий вітер та сніг: синоптики попередили українців про негоду
Синоптики попереджають про опади у деяких областях, а також сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду.
Сьогодні, 5 січня, в Україні буде хмарно. У південних, більшості центральних та східних областей країни пройдуть сніг і дощ.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
Вітер західний з переходом на східний, 5-10 м/с. У Криму та Приазов’ї вночі місцями пориви вітру до 15-20 м/с.
Вдень і на південному заході країни сніг та дощ, на решті території без опадів. На дорогах (крім півдня) місцями ожеледиця.
Температура на півночі Лівобережжя вдень становитиме -1…6°С, на півдні та південному сході країни буде +4…9°С.
У Києві хмарно, без опадів. По області на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний з переходом на східний, 5-10 м/с. Температура по Київщині вдень -1…6°С. У столиці в межах -3…5°С.
Раніше повідомлялося, що новий рік в Україні розпочнеться з морозів. За прогнозами синоптиків, погоду формуватимуть холодні повітряні маси, які продовжують надходити з півночі.