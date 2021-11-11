Штовхала, била і публікувала в Instagram: у Рівненській області учениця вчиняла булінг в школі, покарали її батька

Чоловік у суді свою провину визнав.
У Рівненській області суд оштрафував батька учениці Боремельського НВК через те, що його донька вчиняла булінг стосовно іншої школярки.
Про це йдеться у рішенні Демидівського районного суду Рівненської області.
За даними суду, донька відповідача на перерві регулярно знущалася із учениці 6 класу. Дівчина її обзивала, штовхала та принижувала. Також під час перерви вона вдарила дівчинку в обличчя, зняла це на відео та опублікувала в Instagram.
Під час судового засідання батько школярки свою провину визнав та розповів, що коли він дізнався про булінг, то провів бесіду із донькою. Вона відео одразу ж видалила із соціальних мереж. Чоловік пообіцяв більше займатися вихованням доньки.
Суд визнав чоловіка винним та присудив йому 850 грн штрафу. Також він сплатить 454 грн судового збору.
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