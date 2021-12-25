Штовхались та гучно лаялись: у Харкові покупці влаштували скандал під час відкриття ТЦ

Згодом покупцям все ж вдалось потрапити до оновленого гіпермаркету.

У Харкові під час відкриття оновленого торговельного центру покупці влаштували скандал, оскільки їх пів години не впускали всередину.

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Про це повідомили в телеграм-каналі "Труха Харків". Відео 18+ можна переглянути тут.

Відомо, що торговий центр закрився рік тому на ремонт та його повинні були урочисто відкрити 25 грудня. Проте через невідомі причини гіпермаркет відкрився не о 9:00 ранку, а на пів години пізніше. Це розлютило покупців, які вишикувались в чергу до оновленого ТЦ.

Один із чоловіків почав гучно лаятись, вимагаючи від охорони, щоб вони відкрили торговельний центр.

"Подивіться скільки людей прийшло! Влаштували святкове, бл**ь, відкриття!" - обурювався чоловік на відео.

Згодом покупцям все ж вдалось потрапити до оновленого гіпермаркету.

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