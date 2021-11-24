Штовхнув та повалив на землю: на Волині вчитель трудового навчання побив до струсу мозку учня 7 класу

Штовхнув та повалив на землю: на Волині вчитель трудового навчання побив до струсу мозку учня 7 класу

Педагог повинен сплатити потерпілому 9867 моральної та матеріальної компенсацій.

У м. Торчин Луцького району Волинської області вчитель трудового навчання Торчинського ліцею побив учня 7 класу. Через це йому присудили 220 годин громадських робіт, також чоловік повинен сплатити школяру матеріальну та моральну компенсації.

Про це йдеться у рішенні Луцького міськрайонного суду.

Потерпілий хлопець розповів, що він 4 листопада грався у коридорі навчального закладу разом із своїми друзями. Коли до них підійшов вчитель трудового навчання, діти почали тікати. Педагог наздогнав лише потерпілого та силоміць завів його до роздягальні спортзалу. Там він штовхнув його об стінку, через що хлопець вдарився головою. Після цього педагог повалив потерпілого з ніг і той впав.

Мати хлопця розповіла, що про побиття сина дізналась від молодшої доньки. Коли школяр повернувся з тренування, він усе підтвердив. Тоді мати звернулась за медичною допомогою. Лікарі ж викликали поліцію.

У висновку медиків вказано, що в потерпілого діагностували "закриту черепно-мозкову травму зі струсом головного мозку та гематомами потилиці, які за ступенем тяжкості належать до легких тілесних ушкоджень".

Тренер хлопця з боротьби розповів, що школяр нарікав на біль у голові та повідомив, що його побив вчитель. Після цього він відпустив хлопця додому. Вчителька потерпілого розповіла, що учень 7 класу запізнився на урок, він був заплаканий та сів на останню парту. Однокласники хлопця повідомили їй, що учня побив вчитель трудового навчання.

Вчитель трудового навчання свою вину на суді заперечував. Він розповів, що побачив, як школярі конфліктують під час перерви. Він зловив потерпілого та хотів його завести до кабінету директора, проте його не було. Тоді він відвів хлопця в роздягальну, де поговорив із дитиною.

Суд, проаналізувавши докази, визнав вчителя винним за ч.2 ст.125 КК України. Йому присудили 220 годин виправних робіт. Також педагог повинен сплатити потерпілому 9867 моральної та матеріальної компенсацій.

Читайте також: