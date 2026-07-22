Штраф 170 тисяч за музику агресора: в Раді зареєстрували новий законопроєкт

Штрафи за російську музику в кафе та ресторанах зростуть у тисячі разів / © pixabay.com

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Народні депутати України розробили та подали до парламенту проєкт закону, який суворо забороняє вмикати пісні держави-агресора у вітчизняних кафе, барах, ресторанах і магазинах. Ця ініціатива має на меті захистити інформаційний простір країни та припинити фінансування ворожої армії через виплату роялті російським виконавцям.

ТСН.ua детально проаналізував тексти офіційних документів та зібрав головні нововведення щодо покарання порушників.

Скільки доведеться заплатити за російську музику

Автори законопроєкту №15430 наголошують, що російська популярна музика є не просто розвагою, а потужним інструментом пропаганди та інформаційного впливу. Раніше за подібні порушення власників закладів могли покарати лише вкрай символічною сумою, яка не виконувала ні запобіжної, ні каральної функції.

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«На практиці до порушників застосовується стаття 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає штраф від 17 до 170 гривень», — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Щоб зробити покарання по-справжньому дієвим, депутати пропонують внести жорсткі зміни до мовного законодавства. Відтепер будь-які пісні, кліпи чи фонограми під час обслуговування клієнтів мають лунати винятково українською або іншими дозволеними мовами, окрім мови держави-агресора.

Штрафи за ігнорування цієї норми закону зростуть у тисячі разів і напряму залежатимуть від систематичності порушень протягом року:

перше порушення — від 8 500 до 17 000 гривень;

друге порушення — від 17 000 до 85 000 гривень;

третє та кожне наступне протягом року порушення — від 85 000 до 170 000 гривень.

Як працюватиме новий механізм контролю

Важливим нововведенням стане й сама процедура притягнення до відповідальності, яка більше не передбачатиме жодних компромісів чи тридцяти днів на усунення проблеми.

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До того ж клієнти більше не зможуть вимагати увімкнути російську пісню, оскільки депутати чітко прописали, що право на персональне обслуговування прийнятною для сторін мовою офіційно не поширюватиметься на музичний супровід.

Нагадаємо, в Копичинцях на випускному виник скандал через пісню MONATIK «Батькам», у якій є російськомовні репліки. В ліцеї розпочали перевірку.

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