Штраф чи в’язниця: як в Україні карають за відмову від повістки

Адвокати зауважили, що є одна категорія людей, яка може законно відмовитися від повістки, і за це не буде жодного покарання.

Працівники ТЦК та СП можуть вручити повістку, якщо військовозобов’язаний порушив правила військового обліку. За відмову від повістки загрожує штраф у розмірі 17-25,5 тис. грн або ув’язнення на термін 3-5 років.

Про це повідомляється на порталі адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

Військовозобов'язані, які отримують повістки від працівників ТЦК та СП, мають законні підстави для відмови від приймання цих документів. Однак слід пам'ятати, що відмова від певних типів повісток може призвести до ув'язнення строком до п'яти років.

Які є види повісток

Адвокати назвали, які повістки від ТЦК може отримати військовозобов’язаний:

повістка для оновлення даних;

повістка на проходження ВЛК;

бойова повістка (мобілізаційне розпорядження).

Повістки мають право вручати військкомати, якщо військовозобов’язаний не оновив свої облікові дані, давно проходив військово-лікарську комісію, і в якого не все гаразд з військовими документами. Якщо усього цього немає, особа має пояснити представникам ТЦК, що вона виконала всі вимоги закону про військовий облік та мобілізацію, показавши, наприклад, дані із застосунку "Резерв+" зі штрих-кодом.

Процедура відмови від повістки

Процедура відмови від отримання повістки має такий вигляд:

працівники ТЦК повинні скласти акт про відмову;

військовозобов’язаний має підписати акт про відмову, додавши, за потреби, свої пояснення і причини таких дій;

якщо громадянин відмовився підписувати акт, то це роблять свідки.

Коли можна законно відмовитись від повістки

Адвокати назвали законні причини, через які можна відмовитись від отримання повістки:

у повістці неправильно вказали особисті дані;

повістку вручає неуповноважена особа;

на документі немає печатки або підпису керівника ТЦК.

Відповідальність за відмову від повістки

Відмовитися від отримання повістки без жодних негативних наслідків можуть громадяни, які виключені з військового обліку. Якщо ж військовозобов’язаний не був виключений з обліку і відмовився від повістки, то в ТЦК розпочинають процедуру притягнення до відповідальності.

Вид відповідальності залежить від типу повістки, яку мав отримати військовозобов’язаний. Це може бути адміністративна або кримінальна відповідальність:

за відмову від повістки на оновлення даних передбачена адміністративна відповідальність і сплата штрафу у розмірі від 17 до 25,5 тис. грн. Водночас адвокати наголосили – якщо таких штрафів було кілька, то кримінальної статті не буде;

передбачена адміністративна відповідальність і сплата штрафу у розмірі від 17 до 25,5 тис. грн. Водночас адвокати наголосили – якщо таких штрафів було кілька, то кримінальної статті не буде; за відмову від повістки на ВЛК або від мобілізаційного розпорядження передбачена кримінальна відповідальність за статтею 336 ККУ про ухилення від мобілізації. За це загрожує покарання у вигляді від трьох до п’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, за оновленими нормами законодавства, повістки можуть вручати не лише особисто, але й поштою – за допомогою рекомендованих листів з описом вмісту.

Читайте також: