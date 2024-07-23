Штраф для ухилянтів: адвокат пояснив, чи можна оскаржити у суді та за що можна отримати строк

Перед військовозобов’язаними нависла загроза отримати штраф від 17 тисяч гривень.

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Однак, справи щодо застосування штрафів залишать на розгляд суддів, але довести свою правоту буде можливо.

Чи можуть ухилянти оскаржити рішення в суді - розповів адвокат по військовому праву адвокатського об’єднання "Актум" Артем Бондар, передає "Телеграф".

За словами юриста, дуже багато в судовій практиці залежатиме і від конкретних обставин справи.

"Останнє особливо ймовірне тому, що судова практика за позовами пов’язаними з мобілізацією лише формується – ТЦК поки що мало застосовують механізм штрафів, а громадяни рідко їх оспорюють", - йдеться в повідомленні.

Адвокат пояснює, якщо чоловік одружився чи змінив місце проживання 2021 року і досі не повідомив про це у ТЦК, він скоїв правопорушення, але як саме його карати – загадка.

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"Оскільки саме правопорушення скоєно до введення в дію спеціального режиму (воєнного стану, — Ред.) він не може підпадати під штраф у 17 000 гривень, проти чого каже принцип права – закон не має зворотної сили. Крім випадків, які скасовують або пом’якшують відповідальність", — пояснює співрозмовник "Телеграфа".

Водночас інший приклад – це дотримання термінів, що надаються для накладення штрафу.

"Якщо військовозобов’язаний не з’явився по повістці призначеному, скажімо, на 1 червня 2023 року, штраф може бути на нього накладений тільки в період до 1 червня 2024 року. Але це не врятує порушника від нової повістки та накладення штрафу, якщо він проігнорує його знову", — наголосив Артем Бондар.

Додамо, адвокатка відповіла, як можуть вручити повістку військовозобов'язаному, який ніде не прописаний.

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