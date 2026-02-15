Штраф до 85 тисяч або в’язниця: за що можуть покарати рибалок у лютому

Зимова риболовля, щука / © Pexels

Для справжніх поціновувачів зимового лову в Україні ні низькі температури, ні завірюхи не є перепоною. Проте, виходячи на лід у лютому, рибалкам слід суворо дотримуватися правових норм, щоб задоволення від хобі не обернулося вагомими штрафами.

В останній місяць зими на більшості водойм в Україні діють сезонні обмеження, нагадує Державна екологічна інспекція.

Річ у тім, що у холодну пору року риба перебирається у найглибші частини водойм — зимувальні ями. Там вона і знаходиться у малорухливому стані до весни, доки температура води не зросте.

Які обмеження діють в Україні

Щоб захистити рибу взимку, в Україні діють суворі обмеження. Риболовля в таких ділянках заборонена з 1 листопада 2025 року і аж до початку періоду нересту у 2026-му.

Ловити рибу можна лише подалі від зимувальних ям. При цьому дозволяється використовувати лише певне оснащення:

зимові вудки;

донні вудки;

жерлиці;

поплавкові вудки.

Варто зазначити, що один рибалка має право використовувати загалом не більше семи гачків на зимовій риболовлі.

Штрафи за порушення

На порушників правил риболовлі у лютому чекає відповідальність. Можна не лише отримати штраф, але й залишитися без оснащення, яке зараз коштує чимало.

За порушення правил передбачені такі штрафи:

нехтування забороною за вилов риби у зазначених місцях — від 34 до 170 гривень ;

використання заборонених вудок та інших риболовних засобів — від 340 до 680 гривень.

При цьому в останньому випадку у рибалки обов’язково вилучають снасті та незаконно добуту рибу.

Ба більше, існує ще й кримінальна відповідальність для порушників:

за вилов риби у промислових масштабах, що завдали значної шкоди природі, штраф становить від 17 тисяч до 85 тисяч гривень.

або ж очікує обмеження волі до трьох років (стаття 249 Кримінального кодексу України).

Норми вилову риби

На додачу до законодавства в Україні існують правила любительського та спортивного рибальства. Вони регулюють норми зимової рибалки, нагадали у Київському рибоохоронному патрулі.

Вони дозволяють:

добову норму вилову не більш як 3 кілограми риби та 30 раків на людину;

риболовлю будь-якими вудками або спінінгом, але з використанням не більше 7 гачків;

вилов риби з берега або з човна.

Важливо! Суворо заборонено застосовувати під час риболовлі отруйні речовини, вибухові чи хімічні, електрострум, вогнепальну зброю та інші способи лову, які значно шкодять довкіллю.

Де ловити рибу взимку?

Успішна зимова риболовля багато в чому залежить від розуміння поведінки конкретних видів риби. Знання їхніх звичок допомагає обрати правильне місце та снасті.

Окунь узимку найчастіше тримається поблизу корчів, підводних нерівностей і бровок. Найактивніше клювання припадає на ранкові та вечірні години.

Щука в холодний сезон добре ловиться на жерлиці з живою наживкою. У лютому вона нерідко виходить на мілководдя, де у воді більше кисню, що підвищує шанси на успішний улов.

Судак проявляє найбільшу активність у темний час доби. Шукати його варто на значних глибинах і в чистих руслах річок, де течія забезпечує сприятливі умови.

