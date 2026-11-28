Штаф у «Резерв+»

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Сплата штрафу за порушення правил військового обліку не завжди означає миттєве зникнення червоної позначки про розшук у застосунку «Резерв+». Навіть маючи на руках квитанцію, військовозобов’язаний ризикує зіткнутися з питаннями під час перевірки документів на вулиці.

Про те, чому база даних не оновлюється автоматично та як захистити свої права, розповідає «Судово-юридична газета».

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Чому червона стрічка в «Резерв+» не зникає

Застосунок «Резерв+» лише підтягує інформацію з державного реєстру «Оберіг». Статус про звернення ТЦК до Нацполіції (адміністративний розшук за ст. 210 або 210-1 КУпАП) може залишатися з двох основних причин:

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Неоновлені дані в реєстрі. Якщо штраф сплачували за банківськими реквізитами, а не напряму в застосунку, система не бачить оплату автоматично — квитанцію потрібно надати до ТЦК. Водночас при онлайн-оплаті в «Резерв+» зарахування триває до 24 годин, але й після цього ТЦК може затримувати оновлення статусу. Інше незакрите порушення. Оплата одного штрафу (наприклад, за неявку за повісткою) не анулює іншого зафіксованого порушення (наприклад, за непроходження ВЛК).

Чи потрібно платити вдруге та чи звільняє штраф від обов’язків

Повторно сплачувати штраф за те саме порушення категорично не потрібно — це прямо заборонено Конституцією України та КУпАП.

Проте юристи наголошують: сплата штрафу закриває лише конкретне старе порушення, але не звільняє від подальшого виконання правил військового обліку. Якщо ТЦК надішле нову повістку або направлення на ВЛК і їх проігнорувати, чоловіка можуть законно подати в розшук знову.

Чи можуть затримати, якщо є квитанція

Доки в базах Нацполіції висить активне звернення від ТЦК, під час перевірки документів поліцейські справді можуть ініціювати адміністративне затримання та доставлення до військкомату.

У такій ситуації фахівці радять завжди мати при собі (в паперовому або електронному вигляді) постанову про накладення штрафу та квитанцію про його сплату, щоб довести правоохоронцям, що підстави для затримання за цим фактом вже вичерпані.

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Покроковий алгоритм: як зняти статус розшуку

Якщо після оновлення електронного військово-облікового документа в «Резерв+» червона позначка не зникла:

Перевірте причину порушення в розгорнутих даних документа в застосунку.

Подайте письмову заяву до ТЦК та СП за місцем обліку (згідно зі ст. 9 Закону про Єдиний державний реєстр призовників) з вимогою актуалізувати дані в «Оберіг».

Додайте до заяви копію постанови, квитанцію про оплату та скріншот із «Резерв+».

Згідно з п. 79 Порядку №1487, після виконання постанови ТЦК зобов’язаний самостійно повідомити Нацполіцію про відсутність підстав для затримання людини. Якщо військкомат ігнорує звернення, його бездіяльність можна оскаржити у вищому ТЦК або в адміністративному суді.

Раніше ми писали про те, що відсутність інформації про проходження ВЛК у застосунку «Резерв+» сама по собі не є порушенням і не зобов’язує військовозобов’язаного звертатися до територіального центру комплектування (ТЦК). Так само прочерк у відповідній графі електронного військово-облікового документа не може бути самостійною підставою для примусового доставлення людини до ТЦК.

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