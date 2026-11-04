Чи можуть повторно оголосити в розшук після сплати штрафу / © ТСН

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Після сплати штрафу за порушення правил військового обліку червона стрічка в застосунку «Резерв+» має зникнути автоматично. Зазвичай оновлення інформації займає близько чотирьох днів. Водночас повторне внесення військовозобов’язаного до розшуку можливе, якщо він припуститься нового порушення.

Про це повідомила група комунікацій Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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За роз’ясненням Міністерства оборони України, після оплати штрафу потрібно оновити військово-обліковий документ у застосунку, щоб побачити актуальний статус. Якщо минуло понад чотири дні, а червона стрічка не зникла, варто звернутися до ТЦК та СП і з’ясувати, чи внесли інформацію про сплату до реєстру.

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Чи можуть повторно оголосити в розшук після сплати штрафу

У Сумському обласному ТЦК пояснили, що сплата штрафу закриває конкретне адміністративне порушення, за яке його наклали. Проте це не звільняє людину від подальшого дотримання правил військового обліку.

Наприклад, якщо після оплати штрафу військовозобов’язаний знову порушить правила — зокрема, не виконає належним чином вимоги нової повістки, — це може стати підставою для нової процедури та повторного внесення інформації про розшук.

Водночас сам факт сплати штрафу не є підставою для повторного розшуку. Йдеться саме про можливість нового порушення після закриття попереднього.

Також у застосунку «Резерв+» можуть надходити окремі сповіщення про подання людини в розшук та зняття з нього. Тому зміну відповідного статусу можна відстежувати безпосередньо в застосунку.

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Раніше Міністерство оборони пояснювало порядок сплати штрафів за порушення правил військового обліку.

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