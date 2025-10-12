Штраф від ТЦК: як оплатити та отримати бронь від мобілізації

Реклама

В Україні з’явилася можливість швидко зняти порушення військового обліку та оформити бронювання за кілька днів після сплати штрафу в застосунку «Резерв+».

Про це повідомила адвокатка Катерина Петренко у коментарі для «РБК-Україна».

Вона пояснила, що якщо людина має лише одне порушення, то проблем після сплати штрафу не має виникнути.

«Кому треба швидке зняття порушення правил військового обліку, ми рекомендуємо сплату штрафу. Якщо це робити через ТЦК, це все довго. А іноді, коли потрібна бронь, це можна ефективно вирішити. Після сплати штрафу на це є лічені дні», — уточнила Петренко.

Як це правильно зробити

Користувач бачить своє порушення у застосунку «Резерв+», до прикладу, за неявку за повісткою.

Через вкладку «Створити заяву» він визнає правопорушення та очікує рішення до трьох днів. Після цього сплачує штраф у розмірі 8500 грн впродовж 40 днів.

Після оплати система автоматично надсилає дані до ТЦК, а рішення з’являється у застосунку.

«Наступного дня клієнт оновив „Резерв+“ і побачив, що його зняли з розшуку — червоної позначки вже не було. З таким документом ми подали його на бронювання в п’ятницю, а бронь прийшла вже в неділю», — пояснила адвокатка.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада дозволила критичним підприємствам бронювати порушників мобілізації.