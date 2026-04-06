Штраф від ТЦК: які підстави можуть бути і чи реально уникнути покарання
Військовозобов’язаних чоловіків можуть оштрафувати з низки причин.
В Україні штрафи від ТЦК — тема, яка не втрачає актуальності під час мобілізації. Одне з найбільш обговорюваних питань — правомірність таких стягнень, які співробітники ТЦК обгрунтовують порушенням військового обліку.
У Рівненському ОТЦК та СП пояснили всі нюанси.
У ТЦК розповіли, що українці отримують штрафи, якщо порушили військовий облік. Серед таких порушень:
несвоєчасне оновлення даних (зміна місця проживання, сімейного стану, освіти чи роботи без повідомлення ТЦК у 7-денний строк)
неявка за повісткою для уточнення даних
відмова від проходження ВЛК за мобілізаційним розпорядженням
порушення правил взяття на військовий облік при досягненні 17-річного віку, після звільнення з в’язниці, або ж нереєстрація як ВПО у ТЦК та СП
інші порушення.
Там додали, що перевірити наявність штрафу можна через застосунок «Резерв+», від груп оповіщення або ж від органів НПУ під час перевірки, коли особа вже перебуває у розшуку.
Сума штрафів коливається в межах від 3 400 до 8 500 грн (у деяких випадках — більше, з урахуванням воєнного стану).
Будь-яке стягнення штрафу повинне оформлюватися з дотриманням вимог:
складання протоколу про адміністративне правопорушення
ознайомлення особи з її правами
вручення копій
можливість надати пояснення.
Тож порушення процедури — підстава для скасування штрафу. Як свідчить судова практика, у багатьох справах суди стають на бік громадян: скасовують штраф, оскільки повістка була вручена не особисто, а залишена у скриньці, чи визнають рішення про штраф незаконним, тому що ТЦК не довів, що особа знала про зміну правил обліку.
Нагадаємо, в Україні триває мобілізація і, за даними адвокатів, зараз однією з частих обставин, з якою стикаються деякі військовозобов’язані, є оголошення у розшук з боку ТЦК. Юристи не виключають, що така тенденція збережеться найближчим часом щодо тих, хто так чи інакше порушить мобілізаційного законодавства.