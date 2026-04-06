Штраф від ТЦК: які підстави можуть бути і чи реально уникнути покарання

Штрафні санкції накладаються за певні порушення військового обліку

В Україні штрафи від ТЦК — тема, яка не втрачає актуальності під час мобілізації. Одне з найбільш обговорюваних питань — правомірність таких стягнень, які співробітники ТЦК обгрунтовують порушенням військового обліку.

У Рівненському ОТЦК та СП пояснили всі нюанси.

У ТЦК розповіли, що українці отримують штрафи, якщо порушили військовий облік. Серед таких порушень:

несвоєчасне оновлення даних (зміна місця проживання, сімейного стану, освіти чи роботи без повідомлення ТЦК у 7-денний строк)

неявка за повісткою для уточнення даних

відмова від проходження ВЛК за мобілізаційним розпорядженням

порушення правил взяття на військовий облік при досягненні 17-річного віку, після звільнення з в’язниці, або ж нереєстрація як ВПО у ТЦК та СП

інші порушення.

Там додали, що перевірити наявність штрафу можна через застосунок «Резерв+», від груп оповіщення або ж від органів НПУ під час перевірки, коли особа вже перебуває у розшуку.

Сума штрафів коливається в межах від 3 400 до 8 500 грн (у деяких випадках — більше, з урахуванням воєнного стану).

Будь-яке стягнення штрафу повинне оформлюватися з дотриманням вимог:

складання протоколу про адміністративне правопорушення

ознайомлення особи з її правами

вручення копій

можливість надати пояснення.

Тож порушення процедури — підстава для скасування штрафу. Як свідчить судова практика, у багатьох справах суди стають на бік громадян: скасовують штраф, оскільки повістка була вручена не особисто, а залишена у скриньці, чи визнають рішення про штраф незаконним, тому що ТЦК не довів, що особа знала про зміну правил обліку.

Нагадаємо, в Україні триває мобілізація і, за даними адвокатів, зараз однією з частих обставин, з якою стикаються деякі військовозобов’язані, є оголошення у розшук з боку ТЦК. Юристи не виключають, що така тенденція збережеться найближчим часом щодо тих, хто так чи інакше порушить мобілізаційного законодавства.