Штраф за неявку до ТЦК: коли його можна оскаржити та виграти справу

Штраф від ТЦК / © ТСН

Реклама

Недотримання правил військового обліку в Україні може призвести до адміністративної відповідальності. Водночас штраф за неявку за викликом територіального центру комплектування не є безумовним і в окремих випадках може бути скасований у судовому порядку.

Про це пишуть експерти адвокатського об’єднання «Бачинський та партнери».

Коли штраф ТЦК можуть скасувати

Юристи пояснюють, що постанова про накладення штрафу може бути визнана незаконною, якщо під час її ухвалення були допущені процедурні або юридичні порушення. Під час розгляду справи суд перевіряє як сам факт правопорушення, так і законність дій посадових осіб.

Реклама

Підставами для скасування штрафу можуть бути:

відсутність підтвердження факту вручення повістки;

помилки або неналежне оформлення матеріалів справи;

порушення процедури розгляду чи строків притягнення;

неправильна правова кваліфікація дій військовозобов’язаного.

Як оскаржити постанову

Фахівці наголошують, що для скасування штрафу необхідно подати адміністративний позов відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України. У ньому слід викласти юридично значущі обставини, надати докази та послатися на норми права, які були порушені.

Скаргу або позов потрібно подати протягом десяти днів із моменту отримання постанови — або до вищого органу ТЦК, або безпосередньо до районного суду за місцем проживання чи ухвалення рішення.

Юристи підкреслюють: штраф від ТЦК не означає автоматичної вини. Якщо процедура була порушена або рішення ухвалене без належних доказів, суд має законні підстави скасувати адміністративне покарання.

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, чи потрібна Україні тотальна мобілізація. Військові експерти висловили сумніви щодо проведення повного призову українців.