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Штраф за непоступливість пішоходам: як уникнути порушення

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Штраф за непоступливість пішоходам: як уникнути порушення

Поліція нагадала водіям про штрафи за порушення прав пішоходів. Ілюстративне фото / Фото: pixabay.com

Поліція Києва нагадала про штрафи за порушення прав пішоходів.

Патрульна поліція Києва нагадала водіям про можливість штрафу за порушення правил на пішохідних переходах. Не так давно інспектори зупинили водія автомобіля Volkswagen у Шевченківському районі, який не пропустив пішоходів на переході.

Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Як вказано в повідомленні поліції, водій був оштрафований за порушення статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Патрульні пояснили йому небезпеку таких дій.

"Нагадуємо, що згідно з п.п. 18. 1 ПДР України, водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що за такі правопорушення передбачено штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 гривень.

Нагадаємо, в ДТП на Рахівщині загинула 35-річна жінка.

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