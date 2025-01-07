Штраф за непоступливість пішоходам: як уникнути порушення

Патрульна поліція Києва нагадала водіям про можливість штрафу за порушення правил на пішохідних переходах. Не так давно інспектори зупинили водія автомобіля Volkswagen у Шевченківському районі, який не пропустив пішоходів на переході.

Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Як вказано в повідомленні поліції, водій був оштрафований за порушення статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Патрульні пояснили йому небезпеку таких дій.

"Нагадуємо, що згідно з п.п. 18. 1 ПДР України, водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що за такі правопорушення передбачено штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 гривень.

Нагадаємо, в ДТП на Рахівщині загинула 35-річна жінка.

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