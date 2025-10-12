Штраф за перевищення швидкості можна не платити: юристи назвали умову

Перевищення швидкості руху / © Associated Press

Якщо перевищення швидкості руху було зафіксовано камерою, яка встановлена без відповідного попереджувального знаку, штраф за таке порушення можна оскаржити.

Таке роз’яснення зробили фахівці юридичної фірми «Дорожній адвокат», повідомляє видання SUV News.

Закон чітко вимагає, щоб зона автоматичної фіксації була позначена знаком 5.70. Без нього використання доказів перевищення швидкості є порушенням.

За правилами, цей знак має стояти перед камерою на видному місці.

Якщо його не видно або він відсутній, дані з пристрою вважаються недопустимими, тобто накладення штрафу можна скасувати через суд.

Юристи наголосили, що оскарження не стосується питання, чи справді водій перевищив швидкість. Суд лише перевіряє, чи було дотримано правил фотофіксації.

Якщо камера встановлена з порушеннями, постанова визнається незаконною.

Тобто водіям слід уважно оглянути місце зйомки, яке вказане в повідомленні. Якщо попереджувального знаку 5.70 там немає, то фіксацію зроблено з порушенням.

Нагадаємо, в Україні мають намір впровадити систему штрафних балів, яка вже давно використовується в ЄС, щоб карати водіїв за регулярні порушення ПДР.