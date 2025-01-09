Штраф за порушення військового обліку скоротять удвічі для деяких осіб: деталі

За новими правилами, якщо військовозобов’язаний добровільно оновлює чи уточнює свої облікові дані і готовий сплатити штраф, його сума становитиме половину мінімального розміру, тобто 8 500 гривень.

Верховна Рада України розгляне законопроєкт №12093, який пропонує зменшення штрафу за порушення правил військового обліку на 50%, якщо особа самостійно звернеться до ТЦК та СП та сплатить його.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За новими правилами, якщо військовозобов’язаний добровільно оновлює чи уточнює свої облікові дані і готовий сплатити штраф, його сума становитиме половину мінімального розміру, тобто 8 500 гривень. Наразі штрафи за порушення правил військового обліку варіюються від 17 000 до 25 000 гривень.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що така ініціатива має стимулювати громадян актуалізувати свої військові дані, зокрема через електронний кабінет призовника або через ЦНАП.

За даними ініціаторів законопроєкту, протягом 2024 року понад 6 мільйонів військовозобов’язаних не уточнили свої облікові дані впродовж 60 днів після набуття чинності нового закону про мобілізацію. Ця проблема потребує вирішення, і запропоновані зміни можуть допомогти зменшити навантаження на систему обліку.

Нагадаємо, в Україні після 28 лютого у всіх військовозобов'язаних закінчується бронювання. Якщо підприємство втрачає статус критичності або не відповідає його критеріям, то його заброньовані працівники втрачають бронювання.