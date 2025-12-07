ТСН у соціальних мережах

Штраф за зрубану ялинку: які суми та відповідальність

В Україні незаконна вирубка хвойних давно прирівнюється до серйозного правопорушення.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Спроба нелегально зрубати ялинку може закінчитися штрафом

Спроба нелегально зрубати ялинку може закінчитися штрафом / © Pixabay

Скоро країна зануриться у передноворічну атмосферу, а ялинки з’являться майже в кожній оселі. Але разом із цією атмосферою свята щороку повертається одна й та сама історія: хтось думає, що зрубати ялинку десь у лісі — це економно та без проблем.

Варто знати, що за незаконну вирубку дерев передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Вибір виду відповідальності залежить від масштабів порушення та заподіяної шкоди.

Наразі в Україні декілька правових актів, які регулюють відповідальність осіб, що займаються незаконною вирубкою насаджень.

За зрубування однієї ялинки передбачена адміністративна відповідальність. Цей різновид адміністративних правопорушень регулюється статтею 65 кодексу України про адміністративні правопорушення.

У цій статті зазначено, що за незаконну вирубку та пошкодження дерев і їхнє незаконне зберігання або перевезення в зоні лісових розсадників або на плантаціях природного походження, доведеться заплатити штраф- 510-1 020 грн. Відповідно, це від 30 до 60 неоподаткованих мінімумів.

Якщо незаконна вирубка завдала істотної шкоди, штраф стартує від 17 тисяч грн і може вирости до 25,5 тисяч. А ще можливий пробаційний нагляд, обмеження волі або навіть реальний строк до трьох років.

Повторне правопорушення або дії групою — це вже 3–5 років. Якщо ж порушення сталося в заповіднику чи на охоронюваних територіях — суми штрафів до 34 тисяч. Тяжкі наслідки від вирубки можуть завершитися вироком у 5–7 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Україні відкрилися ялинкові ярмарки. Скільки коштує новорічне дерево — читайте у новині.

