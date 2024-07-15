Штрафи після 16 липня: у ВР пояснили про наслідки неоновлення даних, необхідність пройти ВЛК і стягнення

ВЛК є другим кроком після оновлення даних, який можна здійснити після отримання повістки ТЦК.

У законі не йдеться про, зокрема, зобов'язання самостійно пройти ВЛК.

Про це сказала Ірина Фріз, народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки в ефірі "Еспресо".

Вона пояснила, що згідно із законом, протягом 60 днів українські військовозобов'язані, які підпадають під призовний вік від 18 до 60 років, мають за допомогою трьох механізмів оновити свої дані.

"У разі неоновлення своїх даних, накладається адміністративний штраф", - зазначила Фріз.

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ВЛК - наступний крок: коли і за яких умов необхідно пройти лікарську комісію

Щодо військово-лікарської комісії (ВЛК), то як пояснила Фріз, це є наступним кроком в оновленні даних, який можна здійснити виключно, якщо було отримано сповіщення або повістка від ТЦК.

"Тобто без наявності повістки ТЦК щодо необхідності пройти ВЛК та оновити дані по ВЛК штрафи застосовуватися не можуть, тому що ви оновили свої дані, отже, виконали обов'язок, який було закладено у законі", - зауважила нардепка.

Ірина Фріз підкреслила, що у законі не говориться про те, що військовозобов'язані або призовники окрім оновлення даних у ТЦК, також мають пройти ВЛК самостійно.

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