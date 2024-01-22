Штрафи порушникам комендантської години: очільник Нацполіції пояснив, чи має сенс таке покарання

В Україні можуть запровадили штрафи за порушення комендантської години, яка передбачає заборону перебування на вулиці чи в інших громадських місцях без спеціальних перепусток в певні години доби.

Які суми чекають на порушників в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" повідомив очільник Нацполіції Іван Вигівський.

"Практично від першого дня повномасштабної війни по всій країні була запроваджена комендантська година, і вона дійсно показала свою ефективність. Але не всі громадяни свідомі. Коли я був керівником київської поліції, ми масово виявляли громадян, які вночі гуляли вулицями, перевіряли їх на причетність до диверсійно-розвідувальної діяльності. У більшості випадків причетність не підтверджувалась. Але ми чекаємо прийняття закону про відповідальність за порушення комендантської години, так як до сьогодні немає дієвого законного механізму притягнення до відповідальності саме за порушення комендантської години", - сказав він.

На його думку, у столиці треба комендантська година.

"Я думаю, так. Нічні заклади, розважальні установи не мають працювати. Вибачте, коли у нас щоденно гинуть люди на фронті, а тут десь клуб вночі показово влаштовує масові гуляння. Це неповага. Я вважаю, має бути адміністративна відповідальність за порушення комендантської години. В останньому законопроєкті передбачені штрафи як для фізичних осіб, так і для суб’єктів господарювання. Для фізичних осіб штраф передбачений у розмірі 1700 грн і 3400 грн за перше порушення, за друге – від 3400 грн до 6800 грн. Це, до речі, немало для фізичних осіб. А для суб'єктів господарювання за перше порушення від 50 тисяч до 102 тисяч гривень, а за повторне від 170 до 240 тисяч. Я думаю, ніхто не захоче віддати свою виручку", - додав він.

Які штрафи за порушення комендантської години пропонує законопроєкт № 10195

Верховна Рада України 16 грудня 2023 року не ухвалила в цілому законопроєкт № 10195, що передбачає притягнення громадян до адміністративної відповідальності за порушення комендантської години.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, за порушення комендантської години передбачається накладення штрафу на громадян від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто від 8 500 до 17 тисяч гривень.

За умови повторного правопорушення протягом року сума штрафу подвоюється і становить для громадян від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто від 17 до 34 тисяч гривень.

Для суб'єктів господарювання (бізнесу) покарання за порушення комендантської години передбачає накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, фізичну особу-підприємця від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто від 51 до 102 тисяч гривень.

У разі повторного правопорушення — від 102 до 204 тисяч гривень.

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