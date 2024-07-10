Штрафи від ТЦК: як каратимуть за неоновлені дані після 16 липня

Речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін нагадав, що 16 липня спливає 60-денний термін, відведений на оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років згідно з новим законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Тих, хто не виконає вимог закону, буде притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено відповідний штраф.

Про це пише "Телеграф".

Роман Істомив пояснив, що до 16 липня штраф за неоновлення військово-облікових документів не накладають, тому що термін, відведений законом, ще не сплив. Але під час перевірки документів можуть вручити повістку на оновлення даних у ТЦК.

"Після 19 травня суми штрафів за ухилення від мобілізації становлять від 17 до 25 тисяч гривень. Для посадових та юридичних осіб передбачений штраф у розмірі від 34 до 59,5 тисяч гривень. Очевидно, такі ж самі штрафи будуть і після 16 липня", – пояснив речник ТЦК.

За його словами за такої великої "вилки" у сумах штрафів, остаточний розмір покарання визначається на розсуд уповноваженої посадової особи.

"Якщо громадянин помилився вперше, до нього поставляться з розумінням і накладуть мінімальний допустимий штраф. А якщо це вже не перше правопорушення, то можливий і максимальний розмір покарання", – зазначив Істомін.

Він додав, що законом також передбачена відповідальність за відмову від отримання будь-якого виду повістки, зокрема:

для взяття на військовий облік;

на проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби;

для уточнення персональних даних з даними реєстру "Оберіг";

для призову на військову службу під час мобілізації.

"Повістка – це офіційний виклик військовозобов'язаного до ТЦК та СП. Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися за повісткою у строки, зазначені в ній. Якщо хтось відмовляється брати повістку, на того складають акт відмови, який направляють у ТЦК, і це є підставою для винесення постанови про вчинення правопорушення", – пояснив військовий.

Роман Істомін також додав, що в разі відмови особи назвати себе або отримати повістку під час перевірки документів, поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, має право здійснити адміністративне затримання і доправити таку особу до ТЦК для накладення адміністративного покарання та уточнення її військово-облікових даних.

Нагадаємо, під час оновлення військово-облікових даних у ТЦК перевіряють особисту інформацію військовозобов’язаних за 37 пунктами. За словами Романа Істоміна, не всі з пунктів, які підлягають перевірці, відображені у військово-обліковому документі.

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