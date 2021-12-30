Штрафи за літні шини взимку та постійно ввімкнені фари: МВС збирається оновити правила ПДР

Штрафи за літні шини взимку та постійно ввімкнені фари: МВС збирається оновити правила ПДР

Відповідний проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Правил дорожнього руху" оприлюднено на офіційному сайті МВС України.

Міністерство внутрішніх справ планує змінити правила дорожнього руху в Україні. Відтак, у проєкті постанови Кабміну йдеться про штрафи за літні шини взимку, а також нові правила щодо ввімкнених фар.

Про це повідомила прес-служба МВС.

Згідно з проєктом постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Правил дорожнього руху" вже скоро з українців можуть стягувати штрафи за рух авто на літніх шинах взимку.

"Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством при наявності таких технічних несправностей і невідповідності наступним вимогам: з 1 жовтня по 31 березня на транспортний засіб встановлені літні шини", — йдеться в документі.

Наразі дійсною є вимога про те, що на слизькій дорозі рекомендується використовувати шини, відповідні стану проїжджої частини. МВС збирається її скасувати.

Крім того, водіїв автомобілів з механічною коробкою перемикання передач планують зобов'язати їхати на авто з постійно ввімкненими денними ходовим вогнями, а в разі їх відсутності — ближнім світлом фар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як перевірити та сплатити нові штрафи за порушення ПДР.

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