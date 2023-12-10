Штрафи за порушення комендантської години: у МВС пояснили, кого не каратимуть

В Україні за порушення комендантської години будуть штрафувати.

Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Правоохоронці пояснили, кого не каратимуть за порушення.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Так, особу не каратимуть за порушення комендантської години, якщо вона:

прямує до укриттів під час повітряної тривоги (або виходить з них);

надає домедичну або медичну допомогу;

супроводжує поранених чи важкохворих;

перебуває на вулиці у стані крайньої потреби;

здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна.

Які плануються суми штрафів

Законопроєкт передбачає відповідальність за порушення комендантської години – штрафи в розмірі від 8500 до 17 000 гривень. За повторне порушення сума збільшиться вдвоє.

Для бізнесу штрафи від 51 000 до 102 000 грн, а за повторне порушення протягом року штраф зростає до 170 000 або 340 000 грн.

Нагадаємо, в Києві комендантську годину за рік порушило понад 41 тисяча осіб.

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