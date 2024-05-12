Штрафи за порушення правил військового обліку: які суми наразі та коли їх підвищать

Підвищення штрафів передбачає законопроєкт №10379, який прийнятий в цілому в другому читанні.

Штрафи, передбачені за порушення призовниками, військовозобов'язаними і резервістами правил військового обліку, зростуть. Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців від дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року від моменту його вчинення.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

За порушення правил військового обліку, стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення, встановлюватимуться такі штрафи:

в мирний час - від 3400 до 5100 грн

повторно впродовж року - від 5100 до 8 500 грн

в особливий період від 17000 до 25500 грн

Водночас, за порушення законодавства про оборону та мобілізацію планується встановити такі штрафи:

в мирний час

від 5100 грн до 8500 грн для громадян

від 17 000 до 25500 грн для посадових і юридичних осіб

повторно впродовж року

від 8500 до 11900 грн для громадян

від 25500 до 34000 грн для тих, хто обіймає посаду, або для юридичних осіб

В особливий період

від 17000 до 25500 грн для громадян

від 34000 до 51000 грн для посадових і юридичних осіб відповідно

Нагадаємо, ТЦК можуть виписувати штрафи за порушення законодавства про військовий обов'язок, оборону та мобілізацію без складання протоколу, виносячи постанову про це.

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