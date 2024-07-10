Штрафи за порушення військового обліку під час мобілізації: де і як це можна перевірити

Якщо порушник не сплатить вчасно борг, може бути накладено арешт на його кошти та майно.

Перевірити штрафи, які складає ТЦК за порушення військового обліку, стосовно яких відкрито виконавче провадження, відтепер можна в Opendatabot.

Про це йдеться на сайті сервісу.

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Також там додають, що майже 12 тисяч штрафів склало ТЦК від початку року. Це вже більше, аніж за весь минулий рік.

"За півроку поточного року до виконавчої служби вже надійшло більше штрафів від ТЦК, аніж за весь минулий рік.11 798 штрафів за порушення правил військового обліку ТЦК передали для примусового стягнення з боржників від початку року. Це вже більше, аніж за весь минулий рік. Так, у 2023 році з українців примусово стягували 10 337 подібних штрафів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що наразі третина цих штрафів вже закрита - 4 236 стягнень. Водночас 7 526 штрафів все ще стянується з боржників.

Наголошують, що йеться не про всі штрафи, винесені ТЦК за порушення правил військового обліку, а лише ті, які було передано на примусове стягнення до виконавчої служби.

"Порушників було внесено до Єдиного реєстру боржників. Через відкриття подібного виконавчого провадження може бути накладено арешт на кошти та майно боржника, за допомогою яких в подальшому погасять борг. Аби перевірити, чи не накладено штраф, перейдіть на сторінку сервіса в Опендатаботі, введіть своє ПІБ та дату народження", - підсумували у компанії.

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