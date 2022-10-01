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Штрафи за відмову користуватися рублями: на окупованих територіях намагаються залякати підприємців

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Штрафи за відмову користуватися рублями: на окупованих територіях намагаються залякати підприємців

Фото: Держприкордонслужба України

Підприємці на тимчасово окупованих територіях продовжують чинити спротив переходу на рублі.

На тимчасово окупованих територіях України росіяни погрожують штрафами через відмову повністю переходити на рубль.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що підприємці на ТОТ відмовляють штучно завищувати рубль на вимогу росіян, адже це ще більше тисне на громадян в окупації. Тому, окупанти вирішили штрафувати таких підприємців.

Відтепер, до прикладу на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, за недотримання вимог росіян, підприємець має сплатити штраф у 5 тисяч російських рублів. Це, якщо порушення відбувається вперше. Вдруге – 25 тисяч рублів, а далі – заборона працювати.

Нагадаємо, що окупанти також влаштовують рейди по торгових точках на тимчасово окупованій Херсонщині.

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