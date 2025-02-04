Штрафи за ВЛК формально можливі, але не плануються: що кажуть депутати

Організацією медичного огляду військовозобов'язаних займаються територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем реєстрації.

Штрафи за непроходження ВЛК до 5 лютого 2025 року для військовозобов’язаних формально можливі, але наразі є політичний консенсус, що їх не планують застосовувати.

Про це повідомила народна депутатка, членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз у коментарі Укрінформу.

"Застосування штрафної санкції щодо військовозобов’язаних, які не встигли пройти медогляд в обумовлений законодавством термін до 5 лютого 2025 року, формально можливе, якщо парламент не встигне своєчасно продовжити терміни. Але наразі ми бачимо політичний консенсус щодо того, що штрафні санкції не планують застосовувати", – зазначила вона.

За її словами, одна з причин такої ситуації – проблеми з організацією проходження ВЛК з боку держави. Велика кількість обмежено придатних громадян не змогла пройти медичний огляд через черги в ТЦК та високу завантаженість ВЛК.

Водночас депутатка наголосила, що значна частина громадян просто проігнорувала норму законодавства, розраховуючи, що ситуація вирішиться самостійно.

"Тому закликаю всіх військовозобов’язаний відповідально поставитися до нових термінів, які будуть обумовлені законопроєктом 12457, своєчасно отримати направлення на ВЛК, пройти медичний огляд та отримати новий статус", – підсумувала Фріз.

Нагадаємо, військовозобов'язані, які ще не пройшли ВЛК до 5 лютого, можуть скористатися новими можливостями для оформлення проходження медкомісії.

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