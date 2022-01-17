"Штрафів у 2022 році не буде": у Міноборони кажуть, що поки працюють над змінами до наказу про військовий облік жінок

"Штрафів у 2022 році не буде": у Міноборони кажуть, що поки працюють над змінами до наказу про військовий облік жінок

Штрафів за ігнорування наказу протягом 2022 року не буде.

Прямо зараз жінкам не потрібно йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Наразі триває робота над змінами та спрощенням процесу постановки на облік.

Про це у своєму Facebook повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, протягом 2022 триватиме перехідний період. Зокрема, наразі Міноборони працює над спрощенням порядку постановки жінок на облік.

Крім того, Маляр зазначила, що питання пріоритетності професій, споріднених з військово-обліковими спеціальностями, також переглядають.

За словами заступниці міністра оборони, штрафів протягом 2022 не буде. Щодо цього також будуть внесені зміни.

До того ж, у міноборони планують спростити процедуру постановки на облік і чоловіків, і жінок. Планується зробити цей процес "цифровізованим" і, за можливості, перевсти його в онлайн.

Нагадаємо, в Україні протягом 2022 року жінок зобов'язали стати на військовий облік. Наказ Міністерства оборони вже набув чинності. На облік військовозобов'язаних тепер братимуть українок від 18 до 60 років, які мають професії, споріднені із військово-обліковими спеціальностями, та придатні для проходження військової служби за станом здоров'я та віком. За невиконання наказу жінок штрафуватимуть.

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