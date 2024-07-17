"Штрафують людину за свої власні помилки": адвокат вказав на нюанси оформлення документів співробітниками ТЦК

Чимало українців можуть отримати незаконні штрафи від ТЦК через помилки в документах, які допустили в минулому самі ж військкомати.

Про це заявив адвокат Роман Кичко в коментарі "Еспресо".

Роман Кичко зазначив, що в ТЦК, які раніше були військкоматами, співробітники ставили відмітки багато років тому, неправильно писали формулювання, неправильно посилались на вимоги закону.

"Колись був військкомат, а зараз ТЦК, люди помінялись, а суть структури залишилась. Вони штрафують людину за свої власні помилки. Ніхто раніше не роз'яснював жодних деталей, як у них що працює, а зараз намагаються штрафувати і наздоганяти ті всі прогалини, які вони самі і допустили", - зазначив юрист.

За словами Кичка, приклад із термінами проходження військово-лікарської комісії. За законом, висновки ВЛК діють 5 років у мирний час і 1 рік у воєнний час. Тобто в теорії військовозобов’язані навіть у мирний час повинні проходити ВЛК щоп’ять років. Однак, за словами Кичка, обов'язок проходити комісію виникає лише на підставі отримання громадянином відповідної повістки на ВЛК.

"Я з особистого досвіду знаю випадки, коли ТЦК не давали людині повістки на ВЛК і їх це не турбувало. А коли людина до них приходила по відстрочку, вони намагались її оштрафувати за те, що вона не пройшла ВЛК. Це незаконно. Оштрафувати можна, коли була повістка, а людина за нею не з'явилася", - розповів Кичко.

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Нагадаємо, в країні змінили порядок відправлення повісток поштою. Тепер вони "можуть надсилатися рекомендованим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення". Тепер неприбуття до ТЦК може обернутися штрафом.

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