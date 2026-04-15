Штрафи на кордоні 2026: за що українців можуть покарати під час виїзду до Польщі та ЄС

Пункт пропуску / © Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Гаманцям українців, які планують виїхати в Польщу чи іншу державу ЄС, можуть загрожувати фінансові санкції. Громадян активно штрафують на кордоні в разі порушень митного законодавства.

Про це йдеться у Митному кодексі України.

Не всі знають, що українцям заборонено ввозити певні продукти харчування на територію ЄС. Зокрема, йдеться про м’ясо та сало в будь-якому вигляді, молочні вироби, а також консерви.

Окрему увагу митники приділяють готівці. Згідно зі статтею 471 Митного кодексу, ухилення від декларування валюти сумою понад 10 000 євро в еквіваленті карається дуже суворо.

«Недекларування валюти тягне штраф у розмірі 20% від суми перевищення встановленого ліміту плюс конфіскацію готівки», — нагадують норми законодавства.

Штрафи за підробки та приховування товарів

Якщо мандрівник спробує транспортувати продукцію приховано, санкції будуть жорсткими.

«Якщо мандрівник спробує транспортувати продукцію приховано чи контролюючий орган доведе факт ухилення від митного контролю, порушник заплатить штраф у розмірі від 50 до 150% вартості товарів», — йдеться у Митному кодексі.

За перевезення товарів без декларування загрожує санкція у 30% від їх вартості. Не менш серйозно карають за підробки. Стаття 476 передбачає відповідальність за недотримання прав інтелектуальної власності. За переміщення через кордон підроблених або викрадених товарів доведеться віддати 17 000 грн з обов’язковою конфіскацією продукції.

Митники наголошують, що перешкоджання їхній роботі також є порушенням. Стаття 474 накладає адміністративне покарання за недопуск посадових осіб до огляду товарів, транспортних засобів і документів під час здійснення митної перевірки.

«Стаття 474 накладає адміністративне покарання в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що у 2026 році досягає 1 700 грн», — зазначається у правилах.

Крім того, українців штрафують за порушення порядку ввезення товарів на територію вільної митної зони (стаття 477) та ухилення від сплати митних платежів або применшення розміру податків (стаття 485). Фахівці радять бути максимально відкритими під час контролю, аби звичайна поїздка не перетворилася на тривалу судову тяганину.

Нагадаємо, для виїзду за кордон на автомобілі, який належить родичу або знайомому, необхідно мати належним чином оформлені документи, зокрема тимчасовий техпаспорт на ім’я водія.

Як повідомляли у МВС, ключовою умовою є отримання свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон, оформленого безпосередньо на особу, яка керуватиме авто. Для цього власник транспортного засобу має особисто звернутися до сервісного центру МВС і подати відповідну заяву.

Після оформлення оригінальний техпаспорт власника залишається на зберіганні в архіві МВС, а водієві видається тимчасовий документ на його ім’я. У разі відсутності власника допускається оформлення через нотаріальну довіреність.

Для отримання такого документа необхідно надати паспорти обох осіб, ідентифікаційні коди та оригінал техпаспорта на автомобіль.

Водночас цей документ є тимчасовим: після повернення в Україну його потрібно здати до сервісного центру протягом 10 днів і забрати оригінальний техпаспорт власника. Під час воєнного стану дозволено звертатися до будь-якого сервісного центру, однак у разі порушення процедури старий техпаспорт може бути визнаний недійсним.

У МВС також наголошували, що відсутність такого свідоцтва може стати підставою для відмови у перетині кордону. Крім того, у разі дорожньо-транспортної пригоди за кордоном страхова компанія може відмовити у виплаті без підтвердження права керування транспортним засобом.

Також, на кордонах з країнами Європейського Союзу набудуть чинності нові правила перетину: запускається система автоматичної фіксації в’їзду та виїзду іноземців.