Штрафи, розшук або в’язниця: що чекає на ухилянтів за неявку до ТЦК за повісткою

Повістки та явка до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації регулюються визначеними правилами.

Про порядок вручення повісток, строки явки та відповідальність за неявку розповіли у Сумському обласному ТЦК та СП.

Як вручають повістки

Виклик до ТЦК здійснюється повісткою, яку можуть вручити особисто або надіслати поштою. Вона може бути як паперовою, так і сформованою через державний реєстр. Обидва варіанти мають однакову юридичну силу.

Повістка надсилається за адресою проживання або реєстрації. У разі надходження рекомендованого листа його необхідно отримати протягом трьох днів.

Строки явки до ТЦК

Після отримання повістки визначаються строки явки:

до семи діб — для мешканців обласних центрів;

до 10 діб — для мешканців інших населених пунктів.

Що робити у разі неможливості з’явитися

Якщо громадянин не може прибути у визначений час, він зобов’язаний повідомити про це ТЦК протягом трьох днів та документально підтвердити причину.

До поважних причин зараховують хворобу, стихійні лиха, воєнні дії, смерть близьких родичів та інші об’єктивні обставини.

Відповідальність за неявку

У разі неявки без поважних причин передбачено адміністративний штраф. Також можливе оголошення у розшук. За систематичного ухилення настає кримінальна відповідальність.

Ігнорування бойової повістки карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років відповідно до статті 336 Кримінального кодексу України.

