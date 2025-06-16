Як в Україні карають за ухилення від мобілізації: штрафи, розшук, конфіскація

В Україні на ухилянтів чекають санкції / © ТСН.ua

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В Україні триває воєнний стан і, відповідно, триває мобілізація. За ухилення від мобілізації або порушення правил військового обліку, порушники можуть отримати не лише штраф, а зіткнутися зі такими складнощами як: обмеження певних прав, внесенням до розшуку ТЦК або арештом власного майна.

Або яке покарання може загрожувати особам, які порушили правила військового обліку — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Типові порушення правил військового обліку

До типових порушень правил військового обліку в Україні входять:

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неявка на виклик до ТЦК, зокрема за повісткою для уточнення даних;

ухилення від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) або мобілізаційних заходів;

несвоєчасне подання до ТЦК відомостей про зміну місця проживання, роботи, посади, освіти чи сімейного стану;

порушення порядку проходження навчальних зборів або занять;

невиконання обов’язків роботодавцем щодо ведення військового обліку працівників та своєчасного подання звітності;

ненадання під час мобілізації необхідних документів, будівель, транспортних засобів або іншого майна;

зміна місця проживання у воєнний час без дозволу ТЦК;

неоформлення військово-облікових документів.

Адміністративна та кримінальна відповідальність

Порушення військовозобов’язаними правил військового обліку тягнути за собою адміністративну відповідальність, а саме — отримання штрафів.

Штрафи за неявку до ТЦК, несвоєчасне оновлення облікових даних, втрату чи псування військово-облікових документів становлять від 17 до 25,5 тисяч гривень під час воєнного стану.

За повторне порушення протягом року — штрафи можуть сягати від 25,5 до 34 тисяч гривень.

Для посадових осіб та підприємств штрафи за порушення правил військового обліку становлять від 34 до 59 тисяч гривень.За повторне порушення така категорія людей може сплатити до 51 тисячу гривень.

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Тимчасовий виконувач обовязків заступника начальника черкаського ТЦК Володимир Левченко попередив, що за порушення військового обліку можуть виписувати багаторазові штрафи, тому сума боргу може швидко зростати.

Він закликав військовозобов’язаних своєчасно оновлювати дані в обліку, щоб уникнути значних фінансових санкцій.

У деяких випадках, такі як систематичне ухилення від військового обліку, ухилянти можуть понести кримінальну відповідальність.

Згідно зі статтею 337 Кримінального кодексу України, окрім штрафу, правопорушникам можуть інкримінувати виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців.

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Адвокати зауважують, що ухилення від мобілізації є кримінальним правопорушенням, передбаченим статтею 336 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Розшук ТЦК

Якщо військовозобов’язані ігнорують штрафи чи не виконують вимоги ТЦК, їх можуть оголосити у розшук. У такому разі таких осіб можуть затримати під час перевірки документів (наприклад, на блокпості) та примусово доставити до ТЦК.

Особи, котрі перебувають у розшуку ТЦК, можуть зіткнутися з такими наслідками, як:

складності при оформленні паспортних документів закордоном,

перешкоди при вступі до вищих навчальних закладів;

втрата права на відстрочку чи бронювання.

Також, таким особам буде заборонено:

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переоформляти транспортні засоби в МВС або через додаток «Дія»;

зніматися з обліку місця проживання.

Для того, щоб вас зняли з розшуку ТЦК, потрібно закрити адміністративну справу або сплатити штраф за порушення військового обліку.

Позбавлення водійських прав

Позбавлення права керування транспортним засобом на певний період (анулювання водійських прав) також є одним із наслідків порушення військового обліку військовозобовязаними.

За новими правилами (КАСУ, ст. 283-2), якщо особа ігнорує вимоги ТЦК у рамках мобілізації, центр може через суд тимчасово позбавити її права керувати машиною.

Зокрема, Верховна Рада планує зміни до закону «Про дорожній рух» (проєкт №8082).

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Йдеться про новий порядок позбавлення водійських прав: якщо права відбирають, поліція їх вилучить або водій повинен сам здати їх у МВС.

Законопроєкт вже підтримав транспортний комітет для ухвалення в першому читанні.

Відомо, що з початку 2025 року суди вже розглянули 59 справ про позбавлення водійських прав за порушення військового обліку. Відтак девять українських водіїв втрати право керувати автомобілем.

Конфіскування майна

У військовозобовязаних, котрі порушили правила військового обліку ТЦК можуть конфіскувати майно.

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Зокрема, у таких осіб можуть забрати машину або квартиру.

Адвокатка Марина Бекало розповіла ТСН.ua, що якщо військовозобовязаний не сплатив штраф, тоді ТЦК передає справу держвиконавцю за місцем проживання, роботи або розташування майна порушника.

За її словами, після відкриття виконавчого провадження, держвиконавець має право:

заблокувати всі банківські рахунки;

накласти арешт на рухоме/нерухоме майно з подальшою можливістю його продажу;

сума арешту включає сам штраф, виконавчий збір та інші витрати.

«Арешт накладається у розмірі суми стягнення з урахуванням виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів», — зазначила Марина Бекало.

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Також, за її словами згідно із законом, є перелік майна, який не підлягає примусовій реалізації. Серед якого є предмети щоденного побутового особистого вжитку, лікарські засоби, сільськогосподарський інвентар.

Марина Бекало зауважила, якщо сума боргу порушника не перевищує 160 тисяч гривень, тоді стягнення не поширюватиметься на його основне житло та земельну ділянку під ним. Проте якщо борг перевищує цю суму і в боржника недостатньо інших активів для його погашення, стягнення може бути звернене на нерухомість.

«В першу чергу звертається стягнення відбувається на окрему від будинку земельну ділянку чи інше приміщення, що належать боржнику», — зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

За словами адвокатки, останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якій фактично проживає боржник.

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Нагадаємо, у Міноборони анонсували масштабні зміни у процесі взаємодії громадян із територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

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