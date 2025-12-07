Штрафи за новорічні ялинки: яку відповідальність передбачено 2025 року

Скільки коштуватиме порушення за вирубку ялинки у 2025 році / © pixabay.com

Перед Різдвом все більше українців замислюються, яке новорічне дерево обрати — живе чи штучне. Жива ялинка дарує атмосферу справжнього свята, але самовільно зрізати її в лісі або посадці категорично заборонено. Такі дії вважаються порушенням природоохоронного законодавства і можуть обернутися значними штрафами.

Про це йдеться у повідомленні Держекоінспекція Поліського округу.

Де легально купувати новорічні дерева

Тож законно придбати ялинку можна лише у спеціально визначених місцях продажу. Легальні дерева маркуються електронними чипами зі штрих-кодом, за яким можна перевірити їх походження. Це гарантує, що ялинка заготовлена офіційно, а не вирубана незаконно.

Які штрафи загрожують за незаконно зрізану ялинку у 2025 році

У разі самовільної рубки хвойного дерева в лісах або зелених насадженнях на українців чекають такі санкції:

Адміністративна відповідальність:

за ст. 65 КУпАП:

громадяни — від 510 до 1 020 грн;

посадові особи — від 2 550 до 5 100 грн.

за ст. 153 КУпАП (незаконна рубка за межами населених пунктів):

громадяни — від 170 до 510 грн;

посадовці та підприємці — від 510 до 850 грн.

за ст. 88-1 КУпАП (порушення правил продажу чи придбання рослин):

від 510 до 1 700 грн;

у заповідниках — від 1 700 до 3 655 грн.

Можлива і кримінальна відповідальність

Якщо збитки від незаконної вирубки значні, застосовується ст. 246 ККУ. Вона передбачає:

обмеження волі до 3 років, або

позбавлення волі від 3 до 7 років, залежно від тяжкості шкоди та обставин.

Що відомо про ціни на ялинки цьогоріч

Напередодні свят інтерес до новорічних дерев традиційно зростає. Вартість залежить від висоти, виду, густоти гілля та місця придбання. Найдоступніші варіанти — невеликі місцеві дерева, тоді як великі та «пухнасті» ялинки можуть коштувати кілька тисяч гривень.

Нагадаємо, щоб новорічна ялинка залишалася свіжою, красивою та безпечною протягом зимових свят, обирайте прохолодні місця для її встановлення, якомога далі від обігрівачів.