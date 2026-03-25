Укрaїнa
196
1 хв

Штрафи за паркування з’являться у "Дії": в яких містах працюватиме сервіс

«Дія» миттєво покаже штраф, якщо він з’явиться. Його одразу ж можна буде сплатити.

Ірина Лаб'як
Застосунок «Дія»

Застосунок «Дія»

В Україні штрафи за паркування автоматично підтягуватимуться до застосунку «Дія», де їх можна буде сплатити за кілька кліків. Такий сервіс запускають у семи містах.

Про це повідомили на сайті «Дії».

Тепер штрафи за неправильне паркування не загубляться серед паперових повідомлень. Сервіс автоматично підтягуватиме їх із реєстру та одразу надсилатиме сповіщення у застосунок «Дія». Сплатити штраф можна буквально за кілька кліків.

Наразі функція буде доступна у Львові, Житомирі, Хмельницькому, Дніпрі, Дрогобичі, Білій Церкві та Вінниці, а з часом її планують запустити і в інших містах.

«Як це працює? Маєте цифрове посвідчення водія або техпаспорт на авто — нічого додатково налаштовувати не потрібно: Дія миттєво покаже штраф, якщо він з’явиться. Ви відразу побачите деталі порушення, суму та зможете сплатити», — пояснили в офіційному повідомленні.

До слова, до кінця березня в «Дії» з’являться три нові послуги: швидке бронювання працівників ОПК (навіть із проблемами в обліку), автоматичне заповнення податкових декларацій із розрахунком знижок за навчання чи іпотеку, а також мапа інтернет-провайдерів, які працюють понад 72 години під час блекаутів.

