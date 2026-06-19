ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
255
Час на прочитання
1 хв

Штрафи за перекази на картку: коли податкова може звернути увагу на ваші рахунки

За словами юриста, банк може заблокувати рахунок, якщо надходження перевищують 100 тис. грн на місяць, різко зросли або мають підозрілий вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Банківські перекази

Банківські перекази

Регулярні перекази на картку можуть зацікавити податкову і спричинити штраф у десятки тисяч гривень.

Юрист Євген Буліменко пояснив у коментарі РБК-Україна, коли саме це може статися.

«Якщо надходження систематичні й схожі на дохід від послуг чи торгівлі, з них мають сплачуватися ПДФО (18%) і військовий збір (5%)», — каже юрист. І зазначає, що за несплату загрожує штраф від 5% до 25% від суми боргу плюс пеня.

«Якщо ведете бізнес без реєстрації ФОП — штраф від 17 000 до 85 000 грн з можливою конфіскацією коштів», — наголошує він.

Крім того, за словами юриста, банк може заблокувати рахунок, якщо надходження перевищують 100 тис. грн на місяць, різко зросли або мають підозрілий вигляд.

Нагадаємо, українці часто переказують гроші через банківські картки — зокрема, як подарунки. Але закон зобов’язує декларувати такі операції та сплачувати податки, якщо вони кваліфікуються як дохід.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
255
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie