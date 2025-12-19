Штрафи за порушення закону про мову можуть підвищити – що відомо

Мовна омбудсменка закликала Кабмін посилити санкції за порушення мовного законодавства / © УНІАН

Мовна омбудсменка Олена Івановська запропонувала Кабміну ініціювати підвищення штрафів за порушення закону про мову.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

На думку мовної омбудсменки, нинішні штрафи перетворилися на формальність і стали лише «незначним податком» на ігнорування закону. Тому не виконують належної превентивної функції та фактично не стримують порушників.

Івановська звернула увагу на те, що за останні роки кількість звернень громадян щодо порушень мовного законодавства зростає. Перш за все йдеться про сфери обслуговування, рекламу, інтернет-ресурси та публічну інформацію. Водночас низький рівень відповідальності нівелює саму ідею державного контролю та створює у порушників відчуття безкарності.

«Символічні штрафи не співмірні з економічною вигодою, яку отримують окремі суб’єкти господарювання, системно ігноруючи вимоги закону, а тому не мотивують до добровільного виконання мовних норм», — пояснила вона.

На думку омбудсменки, посилення адміністративної відповідальності є «необхідною умовою для реальної дієвості мовного законодавства, поваги до державної мови як конституційної цінності та елемента національної безпеки України».

Раніше у Секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови заявили, що у школах Києва виникла загрозлива ситуація з дотриманням мовного закону.